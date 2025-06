Roland Garros: favola Boisson, batte Andreeva ed è in semifinale da n.361

A volte i sogni diventano realtà e le favole si avverano. È così per la francese Lois Boisson, n.361 WTA, che si qualifica a sorpresa per le semifinali del Roland Garros. In tabellone grazie ad una wild card, alla sua prima esperienza al Roland Garros (e in uno Slam), la 22enne transalpina che l'anno scorso è stata vicina a smettere per un gravissimo infortunio ad un ginocchio, ha battuto in due set la favorita teeneger russa Mirra Andreeva, numero 6 del seeding, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-3. In semifinale Boisson affronterà l'americana Coco Gauff.