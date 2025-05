Roland Garros: esordio ok per Zverev e De Minaur, fuori Medvedev

Esordio con vittoria per Alexander Zverev al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, sulla terra rossa di Parigi. Il tedesco, numero 3 del mondo e del seeding, ha battuto in tre set l'americano Learner Tien, numero 67, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Passa il turno anche l'australiano Alex De Minaur, numero 9, che ha battuto il serbo Laszlo Djere, numero 59 Atp, per 6-3, 6-4, 7-6 (6). La prima eliminazione eccellente è quella di Daniil Medvedev, il russo numero 11 del seeding ma ex numero 1, ha perso in cinque set contro l'inglese Cameron Norrie, numero 81 Atp, che si è imposto in cinque set con il punteggio di 7-5, 6-3, 4-1, 1-6, 7-5. Da segnalare, infine, il ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, numero 16, contro l'americano Ethan Quinn sul punteggio di 2-6, 3-6, 6-2.