Roland Garros, cuore Errani: passa al 2° turno delle qualificazioni

Sara Errani due giorni dopo aver vinto il torneo di doppio agli Internazionali d'Italia è volata a Parigi per affrontare le qualificazioni del Roland Garros. Nel primo turno la trentottenne tennista emiliana, numero 177 del mondo in singolare, è stata protagonista di una rimonta incredibile contro la tedesca Jule Niemeier (n. 123), che è stata sconfitta con il punteggio di 0-6, 7-6 (4), 6-2. Ora troverà un'altra tedesca, Anna-Lena Friedsam. Avanza anche Nuria Brancaccio (n. 183), che ha battuto l'olandese Arianne Hartono (n. 188) per 6-4, 6-3 e nel prossimo incontro se la vedrà con la slovena Veronika Erjavec.