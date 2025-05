Roland Garros, Bolelli-Vavassori passano al 3° turno e trovano i campioni olimpici

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono agli ottavi di finale del torneo di doppio maschile al Roland Garros. La coppia italiana ha battuto in due set per 6-3 6-4 quella composta dall'indiano Balaji e dal messicano Reyes. Gli azzurri nel 3° turno troveranno gli australiani Ebden e Peers, che sulla terra rossa di Parigi hanno vinto l'oro olimpico meno di un anno fa. Solo un precedente tra gli azzurri e i tennisti aussie, che risale al Masters 1000 di Indian Wells di questa stagione. In quell'occasione nei sedicesimi si imposero Ebden e Peers con un doppio 6-4, ma si giocava sul cemento.