Ritorna a Cagliari il pattinaggio artistico internazionale

Ritorna a Cagliari il Flamingo Roller Show di pattinaggio artistico a rotelle. Domenica 2 marzo sul parquet del palazzetto di via Rockefeller campionesse e campioni mondiali ed europei. Ma anche spazio ai talenti locali provenienti dalle scuole di pattinaggio dell'Isola. Il Flamingo Roller Show, organizzato dalla compagnia Dream come true, è nato nel 2012 su iniziativa di Pierluca Tocco, campione europeo e vicecampione mondiale di pattinaggio artistico a rotelle. In Sardegna ci sono oltre duemila praticanti di età compresa tra i 3 e i 30 anni: all'evento al Palazzetto saranno presenti 15 scuole provenienti, oltre che da Quartu e Lotzorai, dall'hinterland di Cagliari, da Assemini, Capoterra, dall'Oristanese, da Nuoro. Il Flamingo Roller Show offrirà due repliche di spettacoli nella stessa giornata, alle 11 e alle 18. Il programma delle esibizioni è ancora in fase di definizione, ma gli organizzatori garantiscono la presenza di nomi di altissimo livello. La scelta del mese di marzo non è casuale: rappresenta un momento di pausa tra le preparazioni e le gare mondiali, ideale per offrire al pubblico uno show di qualità e garantire la presenza dei migliori interpreti della disciplina. L'evento porterà a Cagliari circa 300 persone tra atleti, tecnici e accompagnatori e diverse migliaia di spettatori.