Rino Tommasi, Federpugilato: "Buon viaggio, Maestro"

"Pochi sono stati in grado di parlare, raccontare e narrare la nobile arte come hai fatto tu, Rino". Comincia cosi' il messaggio della Federpugilato, in ricordo di Rino Tommasi morto oggi a 90 anni. "Siamo certi che continuerai a farlo nei cuori di tutti noi, amanti della grande Boxe. Fai buon viaggio, Maestro", prosegue su facebook la Fpi. "Il presidente Flavio D'Ambrosi, a nome di tutto il movimento pugilistico italiano, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del grande Rino Tommasi", conclude il messaggio.