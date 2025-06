Rimonta dell'Italvolley, Germania battuta in Nations League

Secondo successo di fila per l'Italvolley nella Nations League 2025. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto in rimonta la Germania 3-2 (21-25, 20-25, 25-19, 25-23, 15-11). La nazionale, dopo aver superato la Bulgaria è riuscita a recuperare lo svantaggio di due set sui tedeschi: prossimo avversario per i campioni del mondo la Francia oro olimpico. La sfida di domani contro la nazionale transalpina sarà il 153/o confronto ufficiale tra le due squadre: nei 152 precedenti, sono state 79 le vittorie azzurre. L'ultimo incontro tra le due squadre risale invece alla semifinale dei Giochi di Parigi, dove i francesi si imposero per 3-0. "All'inizio siamo partiti bene, poi anche per via della buona prestazione della Germania, che ha battuto e difeso bene, abbiamo faticato - le parole del ct De Giorgi -. Noi, invece, in quei momenti abbiamo un po' lasciato andare le situazioni e non siamo riusciti ad alzare il livello del gioco come avremmo dovuto fare. Poi, però, abbiamo trovato gli equilibri e alzato il livello, recuperando da squadra una situazione complicata contro una Germania ostica. In VNL si gioca tanto e ogni partita ha una sua storia. I ragazzi che stanno giocando questa prima settimana di Volleyball Nations League stanno affrontando sul campo situazioni difficili, in un torneo di così alto livello. Per i più giovani è una bella palestra di crescita: devono vivere certe partite per poter innalzare il loro livello e imparare anche dagli errori".