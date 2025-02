Riad nuova capitale del pugilato, quattro match di Canelo Alvarez

Riad diventa sempre più la nuova capitale del pugilato mondiale. Infatti l'Emiro Turki Alalshikh, presidente dell'Autorità generale per l'intrattenimento dell'Arabia Saudita, ha annunciato che il messicano Saul 'Canelo' Alvarez (62 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte da professionista) difenderà i titoli dei supermedi Wbc, Wba e Wbo il 3 maggio in Arabia Saudita, in un nuovo appuntamento della 'Riyadh Season'. Il suo avversario sarà il cubano residente in Germania William 'El Indomable' Scull (23 incontri tutti vinti), detentore della cintura Ibf. Sarà questo il primo dei quattro incontri dell'accordo che Canelo ha firmato con Alalshikh, mentre per Scull sarà la prima difesa del titolo conquistato lo scorso ottobre a Falkensee battendo, con un discutibile verdetto ai punti, il russo Vladimir Shishkin. Nella sua carriera da 'pro' 'Canelo' Alvarez è stato campione del mondo in quattro diverse categorie di peso: nei superwelter Wbc, Wba e Wbo, nei medi Wbc, Wba e Ibf, nei supermedi per tutte e quattro le sigle e attualmente per tre, e nei mediomassimi Wbo.