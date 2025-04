Ravenna accoglie la Wings for Life World Run

La Wings for Life World Run è un evento unico nel suo genere. Si corre tutti nello stesso momento grazie all’App Wings For Life World Run (disponibile per IOS e Android), o partecipando a una Flagship Run. Non esiste un traguardo prestabilito: 30 minuti dopo la partenza, un traguardo mobile virtuale chiamato Catcher Car comincerà a inseguire i partecipanti, mettendo fine alla loro gara una volta che li avrà raggiunti.



L’evento di Ravenna sarà arricchito dalla presenza di un ambassador d’eccezione: l’ultramaratoneta e running coach Lorenzo Lotti, che per l’occasione sta creando una sua squadra di runner chiamata “Sempredicorsa”, a cui chiunque può unirsi.

“Sono veramente felice di partecipare a questo evento – dice Lorenzo Lotti – e di farlo attivamente con il mio team! Ogni giorno ho la fortuna di condividere la mia passione, la corsa, tutti noi ogni giorno ci alleniamo, ci impegniamo, cerchiamo di superare i nostri limiti, ci poniamo un traguardo, e quando lo raggiungiamo siamo sicuramente persone migliori. Tutto questo succede perché esistono iniziative ed eventi come la Wings for Life World Run 2025, non un traguardo prestabilito ma un’occasione per tutti per fare comunità e mettersi alla prova per un giusto fine! Vi aspetto il 4 maggio a Ravenna alle 13”.



La Wings for Life World Run è un evento inclusivo: si può correre, camminare o partecipare in sedia a rotelle. Non è dunque necessario essere un atleta o un runner abituale, ma ciascuno può partecipare con il proprio ritmo, consapevole che ogni passo conta perché contribuisce a dare una speranza a chi ha subito una lesione spinale.