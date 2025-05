Max Rendina, pilota campione del mondo di rally e organizzatore di eventi prestigiosi come il Rally di Roma Capitale, scende in campo. Sarà tra i 39 candidati agli organi sportivi dell’ACI che verranno rinnovati il 22-23 maggio ed eleggeranno 23 componenti dell’Assemblea generale dell’ACI. Rendina sarà in lizza tra i conduttori di rally (eletti in 4). E l’eventuale elezione sarà la porta per puntare ancora più in alto ed entrare nella giunta Aci.