Rally: Ledda in gara al Savonlinna Ralli con Aci Team Italia

Prosegue il percorso di Valentino Ledda con ACI Team Italia, pronto a competere al Savonlinna Ralli in programma questo fine settimana. Dopo aver affrontato i primi due round della serie finlandese a Kuopio e a Rovaniemi, quest'ultima località scenario dell'Arctic Lapland Rally dove ha ottenuto il settimo piazzamento di classe SM2 e trentesimo assoluto, il giovane pilota di Burgos si prepara ad affrontare le strade della Finlandia meridionale nella giornata di sabato 8 marzo, lungo 104,30 chilometri di prove speciali. Ledda sarà ancora una volta al volante della Renault Clio Rally3 equipaggiata con pneumatici Pirelli e gestita dal team TGS Motorsport, appartenente al pilota finlandese Toni Gardemeister, e con Danilo Fappani alle note, al debutto nella competizione di Savonlinna, assente nel calendario della scorsa edizione del Finnish Rally Championship. Il Savonlinna Ralli scatterà alle 10 di sabato 8 marzo. Faranno seguito le sfide sui tratti cronometrati di 'Naistenlahti' (PS1 - 10.30), 'Tuhkula' (PS2 - 11.04), 'Makkola' (PS3 - 12.37; PS6 - 16.08), 'Haapala' (PS4 - 13.27), 'Lahdenkyla' (PS5 - 13.55) e "Matko" (PS7 - 16.44), il tutto per un totale di sette passaggi competitivi. L'arrivo finale è previsto per le 17.57.