Rally: Aci stanzia montepremi di 450mila euro per nuova stagione sportiva

La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia ha approvato la proposta della Commissione Rally ACI Sport per la definizione dei montepremi della nuova stagione sportiva, riservati alle serie tricolori per le auto moderne. Attraverso il contributo stanziato dal Coni e grazie al sostegno garantito dagli organizzatori delle singole gare titolate, il montepremi per la stagione rally 2025 sarà di 470.000 euro complessivi. Una somma consistente che offre continuità rispetto al recente passato per tutte le competizioni, tra le quali spiccano in particolare i consistenti incentivi dedicati al Campionato Italiano Rally Promozione ed al Trofeo Italiano Rally che rendono ancora più interessante la corsa ai titoli tricolori e alle posizioni che contano. I montepremi definiti da ACI Sport verranno completati prossimamente dai premi messi a disposizione dai costruttori nei singoli campionati, ancora in fase di definizione.