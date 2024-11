QUATTRO AZZURRI PER LO SLALOM DI DOMENICA A GURGL, SECONDO SLALOM STAGIONALE

Saranno quattro gli azzurri in pista nello slalom di domenica 24 ottobre a Gurgl: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Un eventuale quinto nome sarà deciso all’ultimo momento dal dt Max Carca. C’è un solo precedente, quello dello scorso anno, sulla pista austriaca. Fu un trionfo per gli aquilotti biancorossi con vittoria di Feller, davanti a Schwarz e a Matt. Il primo degli azzurri fu Tobias Kastlunger, 13esimo, mentre Alex Vinatzer fu 26esimo. La squadra italiana cerca il riscatto dopo la prova opaca di Levi, e punta a ritrovare la miglior concentrazione in vista delle due gare italiane di Alta Badia e Campiglio.