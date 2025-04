Pugilato: Vianello niente sogno americano, perde contro Torrez

Niente da fare per Guido Vianello. Il peso massimo romano di stanza in America, n. 15 della classifica Wbc e n. 13 di quella Ibf, ha perso ai punti contro lo statunitense Richard 'The Gentleman' Torrez jr nel match sulle dieci riprese svoltosi in nottata (ora italiana) sul ring del Palm Resort Casino di Las Vegas. Il verdetto a favore di Torrez jr è stato unanime: 97-92, 98-91 e 98-91. Nel corso dell'incontro Vianello, richiamato dall'arbitro per trattenute già nel corso del secondo round, non ha mai dato l'impressione di poter fare sua la sfida, subendo i colpi da distanza ravvicinata del rivale. L'americano, a causa anche della statura inferiore rispetto al 'Gladiatore', è sempre andato sotto boxando con il giusto ritmo e facendo un buon uso dei colpi in gancio. Troppo lento e prevedibile Vianello, apparso superiore a Torrez soltanto nella quinta e settima ripresa. Alla fine il successo del pugile Usa medaglia d'argento a Tokyo 2021 nei supermassimi è apparso più che meritato. Quanto a Vianello, si vedrà in seguito se la Top Rank di Bob Arum punterà ancora su di lui per il futuro.