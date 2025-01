Pugilato:Picardi-Zara, sfida tra italiani per l'Europeo dei gallo

Sarà una sfida tra pugili italiani quella che, prossimamente, assegnerà il titolo europeo dei pesi gallo, lasciato vacante dal britannico Charlie Edwards. Questi avrebbe dovuto affrontare lo sfidante ufficiale Vincenzo Picardi, che invece ora come avversario avrà il sassarese Cristian Zara, designato dall'Ebu. Tra i due c'è una differenza di età di 14 anni: Picardi, campano di Casoria e bronzo olimpico a Pechino 2008, ne ha 41, Zara invece 27. I due si sono già affrontati nell'agosto 2021 a Stintino per il titolo italiano e nel novembre del 2022 a Mantova per il titolo Silver Ebu, e in entrambe le occasioni a spuntarla fu Picardi. L'organizzazione di questo Europeo dei gallo, fa sapere la federazione pugilistica italiana (Fpi), sarà a cura della Promo BoxeItalia di Mario Loreni, e prossimamente saranno resi noti data e sede del match.