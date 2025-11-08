Pugilato: Pamela Noutcho campionessa mondiale pesi leggeri

Pamela Malvina Noutcho Sawa è la nuova campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri. Questa notte davanti a circa duemila spettatori al PalaDozza di Bologna, l'atleta della Bolognina Boxe ha battuto ai punti l'argentina Karen Elizabeth Carabajal. Per la prima volta Bologna ha ospitato un match per una cintura iridata di boxe. La 33enne corona un percorso iniziato due anni fa con la conquista del titolo italiano professionisti, proseguito con due cinture europee, fino al sogno mondiale IBO. Infermiera all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove continua a prestare servizio, Pamela porta il suo record a 10 vittorie su 10 incontri disputati. "Dedico questa vittoria a tutte le persone che non riescono a vivere con dignità, in particolare a chi sta subendo gli effetti della guerra e della crisi economica, dalla Palestina al Sudan, all'Ucraina e a tutti i conflitti che in questo momento stanno infiammando il pianeta", ha detto in conferenza stampa. "È stato un match duro, contro un'avversaria di grandissimo spessore. Come mi sento a essere sul tetto del mondo? Ho paura di svegliarmi domani mattina e rendermi conto di essermi sognata tutto".