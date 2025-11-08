Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: Antetokounmpo trascina i Bucks nella vittoria sui Bulls

08 Nov 2025 - 09:28

I Milwaukee Bucks, sostenuti dai 41 punti di Giannis Antetokounmpo, hanno battuto 126-110 i Chicago Bulls, capolista della Eastern Conference, in una della partite di Nba giocate nella notte. Il greco, due volte Mvp dell'Nba, ha messo a referto 15 rimbalzi, nove assist, due palle rubate e due stoppate, segnando 19 punti nel quarto quarto. L'ultima grande prestazione di Antetokounmpo - che ha una media di 32,3 punti a partita - ha aiutato Milwaukee a rimettersi in carreggiata dopo due sconfitte. Matas Buzelis ha guidato i Bulls con 20 punti mentre la guardia australiana Josh Giddey, reduce da triple doppie consecutive, ha realizzato 16 punti, sette rimbalzi e 14 assist. I Bulls cedono il primo posto nella Eastern Conference ai Detroit Pistons, che hanno superato i Brooklyn Nets per 125-107, ottenendo la quinta vittoria consecutiva grazie ai 34 punti di Cade Cunningham. I risultati della partite di Nba giocate nella notte: Atlanta-Toronto 97-109; Washington-Cleveland 114-148; Brooklyn-Detroit 107-125; Orlando-Boston 123-110; Miami-Charlotte 126-108; Milwaukee-Chicago 126-110; Sacramento-Oklahoma City 101-132; Minnesota-Utah 137-97; Memphis-Dallas 118-104; Denver-Golden State 129-104; San Antonio-Houston 121-110. 

Ultimi video

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

01:28
MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

01:14
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

01:40
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS GRUPPO MCH

Le suggestive immagini del blue carpet di Torino

01:58
Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

01:02
Bologna: "Farò la guerra sul ring"

Bologna: "Farò la guerra sul ring"

01:48
Morello: "È la notte della mia carriera"

Morello: "È la notte della mia carriera"

01:02
Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

01:32
Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

00:33
Tabanelli infortunata

Tabanelli infortunata

01:21
"Al limite con..."

"Al limite con..."

01:48
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

01:19
DICH PANZERI INFORTUNIO TABANELLI DICH

Tabanelli, parla il dottor Panzeri: "Scelta terapia conservativa"

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:28
Nba: Antetokounmpo trascina i Bucks nella vittoria sui Bulls
23:02
Wta Finals: la finale sarà Sabalenka-Rybakina
22:25
Mondiali canottaggio beach sprint, due bronzi per i doppi U19
21:47
Rugby, Benetton: tallonatore Maile rinnova fino al 2029
20:15
Milano-Cortina, il 29 e 30 novembre primo test pattinaggio velocità