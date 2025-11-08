MotoGp, Gp Portogallo: pole di Bezzecchi, quarto Bagnaia

Marco Bezzecchi firma la pole position del Gp del Portogallo. A Portimao il pilota Aprilia (alla sua quarta pole stagionale, l'ottava in top class) ha chiuso in 1'37"556 precedendo Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha). Pecco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, apre la seconda fila, davanti ad Alex Marquez caduto a fine turno. Nono Di Giannantonio. Nel pomeriggio, alle 16, al via la Sprint Race. Con questa pole (la 12esima in tutte le classi) Bezzecchi eguaglia Johann Zarco, Luca Cadalora, Phil Read, piazzandosi al 27° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class.