Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

MotoGp, Gp Portogallo: pole di Bezzecchi, quarto Bagnaia

08 Nov 2025 - 12:59

Marco Bezzecchi firma la pole position del Gp del Portogallo. A Portimao il pilota Aprilia (alla sua quarta pole stagionale, l'ottava in top class) ha chiuso in 1'37"556 precedendo Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha). Pecco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, apre la seconda fila, davanti ad Alex Marquez caduto a fine turno. Nono Di Giannantonio. Nel pomeriggio, alle 16, al via la Sprint Race. Con questa pole (la 12esima in tutte le classi) Bezzecchi eguaglia Johann Zarco, Luca Cadalora, Phil Read, piazzandosi al 27° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class.

Ultimi video

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

01:28
MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

01:14
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

01:40
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS GRUPPO MCH

Le suggestive immagini del blue carpet di Torino

01:58
Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

01:02
Bologna: "Farò la guerra sul ring"

Bologna: "Farò la guerra sul ring"

01:48
Morello: "È la notte della mia carriera"

Morello: "È la notte della mia carriera"

01:02
Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

01:32
Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

00:33
Tabanelli infortunata

Tabanelli infortunata

01:21
"Al limite con..."

"Al limite con..."

01:48
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

01:19
DICH PANZERI INFORTUNIO TABANELLI DICH

Tabanelli, parla il dottor Panzeri: "Scelta terapia conservativa"

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:59
MotoGp, Gp Portogallo: pole di Bezzecchi, quarto Bagnaia
12:01
MotoGp, Portimao: Aldeguer il più veloce nelle seconde libere
11:11
Basket, coach Trento: "Con Napoli sarà lotta, serve spinta nostro pubblico"
09:28
Nba: Antetokounmpo trascina i Bucks nella vittoria sui Bulls
23:02
Wta Finals: la finale sarà Sabalenka-Rybakina