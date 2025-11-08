Basket, coach Trento: "Con Napoli sarà lotta, serve spinta nostro pubblico"

"Affrontiamo una squadra che ha grande bisogno di vincere, dopo due sconfitte consecutive contro avversarie di alto livello. Noi veniamo da una settimana impegnativa, sia dal punto di vista fisico che mentale, con tante partite ravvicinate: credo però che, al di là dei risultati, in ogni gara si sia vista una squadra che ha lottato e dato il massimo. Spero che domani potremo presentarci in condizioni fisiche migliori rispetto alla partita di Cremona: avere un giorno in più di recupero potrà aiutarci e siamo fiduciosi di poter continuare a migliorare il nostro percorso, consapevoli del valore di Napoli. Hanno un roster con giocatori importanti come Flagg e Bolton, grande taglia fisica e qualità offensive, il tutto orchestrato da Naz Mitrou-Long, che conosce bene questo campionato e completa molto bene una squadra di livello. Penso che Napoli possa essere una delle sorprese positive di questa stagione. Spero che il nostro pubblico ci dia la spinta di cui abbiamo bisogno: siamo pronti a mettere tutto quello che abbiamo in campo". Lo ha detto Fabio Bongi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, alla vigilia del match interno di domenica contro Napoli. Palla a due alle 17.30.