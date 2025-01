L'australiano Jai Opetaia ha conservato il titolo mondiale Ibf dei massimi leggeri Ibf di boxe battendo per ko a 2'17" della quarta ripresa lo sfidante neozelandese David "The nice guy" Nyika, alla prima sconfitta in carriera. Il match si è svolto sul ring allestito nel 'Gold Coast Convention Centre' di Broadbeach, nel Queensland. Ora Opetaia salirà di categoria con l'obiettivo di sfidare il campione del mondo dei massimi Oleksandr Usyk.