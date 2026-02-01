Pugilato: Miller colpito dall'avversario: gli vola via il parrucchino e lui lo getta sugli spalti VIDEO

Ilarità e risate a bordo ring durante l'incontro di pugilato tra Jarrell "Big Baby" Miller e Kingsley Ibeh al Madison Square Garden di New York. L'attesa era alta perché il match rappresentava il ritorno sul ring per Miller, fermo dall'agosto 2024 ma con record di 27 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ma a far notizia non è stata la sua vittoria quanto il volo del suo parrucchino tra l'incredulità generale. Nel corso del second round Miller è stato colpito al volto da Ibeh ed il suo parrucchino si è sollevato. A quel punto Miller non si è scomposto e all'inizio del terzo round lo ha strappato totalmente dalla sua testa e lo ha gettato sugli spalti. Lì, a raccoglierlo, c'era il campione dei pesi massimi WBO Fabio Wardley. Dopo il match Miller è tornato sull'incidente e si è giustificando spiegando di aver messo il parrucchino due giorni prima, in quanto - a suo dire - avrebbe usato uno shampoo con ammoniaca che gli ha fatto perdere i capelli.