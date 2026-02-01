Ciclismo, Europei pista: storico bronzo per il team sprint azzurro

L'Italia della velocità sale per la prima volta nella sua storia su un podio internazionale nel Team Sprint. Stefano Minuta, Matteo Bianchi e Mattia Predomo, nella giornata di apertura degli Europei su pista a Konya (Turchia) hanno abbassando il record italiano per ben tre volte nello spazio di poche ore e conquistato la medaglia di bronzo. Nella finale per il terzo posto, l'Italia parte bene e passa in vantaggio al primo giro. Rientra la Repubblica Ceca, avanti con il secondo frazionista. È Predomo che recupera e chiude con il tempo di 42"285, nuovo limite italiano e storica medaglia di bronzo. Nella prima parte di giornata si sono svolte anche le qualifiche dell'inseguimento. Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini ha stabilito il nuovo record italiano (4'07"365). Domani, nel primo turno, saranno contrapposte alla Gran Bretagna e chi vince lotterà per l'oro contro la vincente dello scontro tra Germania e Francia. Tra gli uomini Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli sono quarti e domani si giocheranno l'accesso in finale con la Danimarca.