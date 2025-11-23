Nba, Clippers battono Hornets con 55 punti Harden, vincono Orlando e Atlanta

Sette le partite giocate in Nba nella notte. Con ben 55 punti, record assoluto di franchigia, James Harden trascina i Los Angeles Clippers alla vittoria 131-116 sugli Charlotte Hornets. Gli Orlando Magic superano 133-121 i New York Knicks grazie ai 37 punti di Franz Wagner, mentre Kristaps Porzingis trascina gli Atlanta Hwaks alla vittoria per 115-98 sui New Orleans Pelicans. Le altre partite disputate: Chicago Bulls-Washington Wizards 121-120; Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 116-129; Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 96-102; Denver Nuggets-Sacramento Kings 123-128.