Ciclismo, Fci: Viviani nuovo team manager, Amadio Ct strada élite

Elia Viviani ha detto: "Sono contento della fiducia accordatami dal Consiglio federale e mi auguro di essere all'altezza del compito assegnato. La Federazione è stata la mia casa da atleta per tanti anni, questo ruolo sarà per me una sfida ma soprattutto un'occasione per crescere e imparare come dirigente." Marco Villa ha aggiunto: "Ho accettato l'incarico di CT strada élite sapendo che sarebbe stato di un anno, il tempo necessario per riorganizzare il settore con una prospettiva più ampia di una singola stagione. In diverse occasioni ho ricordato come Cronometro e Pista fossero impegni importanti che meritano il giusto impegno. Le Olimpiadi 2028 non sono poi così lontane ed è giusto concentrare tutte le nostre attenzioni su questi due settori strategici." Roberto Amadio ha detto: "E' per me un grande onore guidare la Nazionale. Ripartiamo dagli ottimi piazzamenti di questa stagione e da diversi giovani che stanno maturando. Ringrazio il CF per la fiducia". L'altro cambiamento riguarda l'accorpamento del settore strada juniores, sia in linea che cronometro, sotto la direzione di Edoardo Salvoldi.