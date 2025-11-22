Logo SportMediaset

Ciclismo, Fci: Viviani nuovo team manager, Amadio Ct strada élite

22 Nov 2025 - 23:55

Varato il nuovo assetto delle Nazionali fino al 2028 con la nomina di Elia Viviani Team Manager della Pista e della Strada e di Roberto Amadio CT della strada élite, permettendo in questo modo a Marco Villa di concentrarsi sul settore crono e sulla pista femminile. Sono queste le principali novità della riunione del Consiglio federale della Federazione Ciclistica Italiana, che si è tenuta oggi, sabato 22 novembre. Soddisfatto il presidente Cordiano Dagnoni: "Saluto a nome di tutto il movimento Elia Viviani, che entra a far parte della Struttura tecnica in un ruolo che gli permetterà di mettere a disposizione delle Nazionali la sua grande esperienza. Abbiamo assegnato a Roberto Amadio l'incarico di CT della strada élite, in modo da permettere a Marco Villa, com'era previsto, di concentrarsi in due settori (cronometro e pista donne) sui quali l'Italia investe molte speranze in ottica olimpica. Sono certo che questo nuovo assetto permetterà ad ogni singolo CT di lavorare con maggior profitto nell'ambito di un gruppo che, come indicato all'inizio del mio prima mandato, si muove e ragiona come un unico team". 

Elia Viviani ha detto: "Sono contento della fiducia accordatami dal Consiglio federale e mi auguro di essere all'altezza del compito assegnato. La Federazione è stata la mia casa da atleta per tanti anni, questo ruolo sarà per me una sfida ma soprattutto un'occasione per crescere e imparare come dirigente." Marco Villa ha aggiunto: "Ho accettato l'incarico di CT strada élite sapendo che sarebbe stato di un anno, il tempo necessario per riorganizzare il settore con una prospettiva più ampia di una singola stagione. In diverse occasioni ho ricordato come Cronometro e Pista fossero impegni importanti che meritano il giusto impegno. Le Olimpiadi 2028 non sono poi così lontane ed è giusto concentrare tutte le nostre attenzioni su questi due settori strategici." Roberto Amadio ha detto: "E' per me un grande onore guidare la Nazionale. Ripartiamo dagli ottimi piazzamenti di questa stagione e da diversi giovani che stanno maturando. Ringrazio il CF per la fiducia". L'altro cambiamento riguarda l'accorpamento del settore strada juniores, sia in linea che cronometro, sotto la direzione di Edoardo Salvoldi.

