Pugilato: Crawford batte Alvarez, è il nuovo re dei supermedi

Il fuoriclasse messicano Canelo Alvarez è stato detronizzato nella categoria dei supermedi dall'imbattuto Terence Crawford, vincitore a Las Vegas dello scontro tra due vere stelle della boxe. Lo statunitense entra così nella storia - è il primo a conquistare titoli indiscussi in tre diverse categorie di peso dagli anni '80 e dall'esistenza di quattro federazioni mondiali - dopo un incontro tatticamente di altissimo livello. Crawford è stato dichiarato vincitore per decisione unanime (115-113, 115-113, 116-112). Lo statunitense che compirà tra pochi giorni 38 anni ha corso il rischio di salire di due categorie di peso rispetto al suo ultimo incontro nei superwelter e ha vinto la scommessa, consolidando il suo posto nella leggenda della boxe. Il suo record parla di 42 vittorie in altrettanti incontri, di cui 31 al limite. Finora era stato campione indiscusso nelle categorie dei pesi superleggeri e welter. "Ringrazio il Signore. Non sono qui per caso", ha commentato Crawford sul ring prima di congratularsi con Canelo, "che oggi è caduto da campione". Alvarez ha subito la terza sconfitta della carriera: dopo quelle contro Floyd Mayweather nei superwelter e Dmitry Bivol nei mediomassimi. Il match, finanziato dal nuovo promoter saudita Turki Alalshikh, si è svolto nell'immenso Allegiant Stadium di Las Vegas davanti a oltre 60mila spettatori.