Pugilato: collaborazione fintech Xtb con Fury in vista rivincita con Usyk

La Xtb, azienda fintech globale che offre una piattaforma di investimento online e un'app mobile, ha annunciato la sua collaborazione con Tyson Fury per una rivincita molto attesa, destinata a essere il più grande scontro di pesi massimi nella storia del pugilato. Fury affronterà Oleksandr Usyk il 21 dicembre nella Kingdom Arena di Riad, in Arabia Saudita, in una rivincita per il titolo indiscusso dei pesi massimi, dopo l'epico incontro di 12 round disputato a maggio. Xtb è nota per le sue collaborazioni con atleti di livello mondiale come Zlatan Ibrahimovic e Iker Casillas. Questa volta, l'azienda ha deciso di affiancarsi a Tyson Fury, determinato a riconquistare il titolo di campione indiscusso dei pesi massimi. Gli appassionati di sport di tutto il mondo attendono con trepidazione questa rivincita, che promette di battere i record di audience del primo incontro, seguito da 560 milioni di spettatori in 137 paesi. "Torno per riprendermi il trono. L'ultimo incontro è stato una battaglia, ma questa rivincita sarà una guerra destinata a entrare nella storia. Sono orgoglioso di avere Xtb al mio fianco per un match imperdibile per i fan di tutto il mondo. Questa collaborazione rappresenta un impegno comune verso l'eccellenza e il successo, e sono entusiasta di scoprire le opportunità che ci riserverà", ha commentato Tyson Fury in merito alla partnership con Xtb. Oltre ai suoi successi sul ring, Fury è noto per la sua personalità distintiva sui social media, dove vanta una fanbase combinata di oltre 10 milioni di follower su tutte le piattaforme. La collaborazione con Tyson Fury si inserisce perfettamente nella strategia di marketing globale di Xtb, rafforzando la sua presenza in alcuni degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo. Durante la tanto attesa rivincita, il logo di XTB sarà ben visibile sui pantaloncini di Fury e sulle divise del suo team di supporto, offrendo un'importante opportunità per accrescere la visibilità del marchio a livello globale. La partnership continuerà anche nel 2025 con una serie di attività di marketing dedicate. "Come brand globale, puntiamo a partecipare ai principali eventi sportivi internazionali per affermare la nostra posizione di leader di mercato, ampliare la nostra visibilità e raggiungere i nostri obiettivi di business. Questa attesissima rivincita catturerà l'attenzione degli appassionati di sport di tutto il mondo e siamo entusiasti di esserne protagonisti", ha dichiarato Omar Arnaout, CEO di Xtb.