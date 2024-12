Pugilato, Carini: "Io attaccata, ma bullismo si batte con l'amore"

"Ci sono tanti tipi di bullismo, ma quello che voglio dire ai ragazzi qui presenti è di aiutate il prossimo, di parlare e non isolarvi. Io purtroppo ultimamente sui social sono stata attaccata tantissime volte, sono stata criticata, ma sono qui a parlarvi col sorriso. Io mi immedesimo negli altri, aiuto il prossimo. Il bullismo va battuto con l'amore". Lo ha detto la pugile azzurra Angela Carini, a Parigi finita al centro di un caso mondiale per via del suo incontro durato pochi secondi con Imane Khelif, durante la presentazione del progetto "Alleniamoci al rispetto". Dopo le olimpiadi è tornata sul ring vincendo il titolo italiano nella categoria 63kg. "Ho ritrovato la forza per risalire sul ring e combattere grazie ai mie ragazzi che alleno a Caivano. Per questo ho dedicato questa vittoria a loro", ha concluso.