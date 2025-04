Il sassarese Andrea Aroni è il nuovo campione italiano dei pesi Supermedi. Ha conquistato il titolo battendo chi lo deteneva, ovvero il sambenedettese Luca Di Loreto, ai punti in dieci riprese con verdetto unanime (97-94, 96-94; 96-94) nel match disputato sul ring del Palasport 'Alberto Mura' di Porto Torres. Per Aroni si è trattato dell'11/a vittoria in 12 incontri da professionista.