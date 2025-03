Pugilato: a Giovanni De Carolis il premio Mario D'Agata

Nella cornice del Teatro Comunale Mario Spina si è svolto il 'Gran Galà dello Sport della Città di Castiglion Fiorentino', organizzato dal Comune insieme al partner Fondazione Fair Play Menarini, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Coni e della Fpi. Un evento di sport, emozioni e ricordi in cui sono stati conferiti dieci riconoscimenti a chi ha scritto la storia dello sport nazionale e internazionale e a chi ha cominciato, da promessa, a scriverla. Protagonista anche il Pugilato con il Premio Mario D'Agata che quest'anno ha visto salire sul palco Giovanni De Carolis, ex campione del mondo Wba dei supermedi, consigliere della Fpi e attuale dt delle Nazionali Azzurre. Una scelta, quella del coordinatore del premio Massimo Pulitini e della famiglia D'Agata, rappresentata dalla figlia Annamaria D'Agata e da Antonio Malvolti, insieme alla figlia Carlotta, arbitro di boxe, che è ricaduta su De Carolis per il suo legame con D'Agata, il primo campione italiano sordomuto e poi anche campione europeo e del mondo dei pesi gallo tra il 1956 e il 1957. Insomma, De Carolis come D'Agata è stato artista ed esempio di sport e di vita "Sono orgoglioso e onorato di aver ircevuto questo premio - le parole di De Carolis - perché è dedicato ad uno straordinario campione della storia del pugilato italiano. Ringrazio il Comune, il Sindaco Agnelli, gli amici del pugilato fiorentino per l'accoglienza e l'opportunità di condividere il percorso fatto fino ad oggi. Dal centro del ring sono passato all'angolo, gestendo prestazioni ed emotività degli azzurri per accompagnarli a livello internazionale nelle competizioni più difficili. In quasi tutti gli incontri importanti che ho disputato sono sempre stato ritenuto quello sfavorito e, alla fine, ho sempre sovvertito aspettative e risultato. Bisogna credere nelle proprie passioni, nei momenti difficili trovare la forza di continuare a dare il massimo. Questa è la metafora della boxe e della vita". Fra gli altri premiati a Castiglion Fiorentino, Francesco 'Ciccio' Graziani e l'ex ct azzurro Cesare Frandelli per il calcio, Maurizio Fondriest per il ciclismo, Hristo Zlatanov per la pallavolo e l'attuale presidente della Lega Pro Matto Marani per il giornalismo.