Premio Estra al Coni, Malagò 'valore aggiunto nostro mondo'

"Questo premio è una bella storia iniziata sette anni fa. Nel mio lavoro cerco sempre di valorizzare discipline meno importanti e la ratio di questo riconoscimento anche premia le persone che si sono occupate di temi non proprio popolarissimi, ma che sono delle vere e proprie chicche. Per questo credo che tale riconoscimento sia un valore aggiunto per il nostro mondo". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha aperto la cerimonia di consegna del "Premio Giornalistico Estra per lo Sport - l'energia delle buone notizie" presso il Salone d'Onore. Presenti anche il n.1 dell'Ussi, Gianfranco Coppola, e Francesco Macri, presidente Estra. Di seguito tutti i premiati: ad Alessandro Vinci il Premio Daniele Radaelli; a Tommaso Giani il Premio Estra per il territorio; a Mariano Sisto il Premio Web e Blog; a Francesca Benvenuti il premio Televisione e Radio; a Marco Iaria il premio Carta Stampata; a Lucia Blini il Premio Donna di Sport; e a Iacopo Volpi il Premio alla Carriera.