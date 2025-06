Portogallo, bocciata la "Città del padel" di Oeiras

La "Cidade do padel" (città del padel) di Linda-a-velha, grande complesso dedicato a questo sport emergente, non si farà. Progettato su un terreno del comune di Oeiras, alle porte di Lisbona, non distante dalla grande "Cidade do futebol" (complesso sportivo che funge da ritiro per le 22 squadre nazionali di calcio del Portogallo), dopo accurati studi geologici l'ente a cui quel terreno era stato concesso ha concluso che era necessario un intervento di palificazione che avrebbe fatto lievitare notevolmente i costi. In realtà la Città del padel, con i suoi 17 campi da gioco su un'area di 15 mila metri quadrati, incideva su una zona in cui il Piano regolatore in vigore prevede la costruzione di un asilo nido, una scuola per l'infanzia e un impianto sportivo di quartiere, per questo motivo aveva già provocato una levata di scudi da parte dei residenti che, appoggiati da alcuni partiti di opposizione nella giunta comunale, avevano lanciato una petizione contro il progetto patrocinato dalla Federazione portoghese di padel e dalla Smooth Odissey, azienda di proprietà di Cristiano Ronaldo. Un altro dei motivi per cui i residenti locali si opponevano a questo progetto era proprio il fatto che il terreno fosse stato ceduto alla Federazione portoghese di padel a condizioni assai vantaggiose, in quanto destinato a diventare un centro di formazione per un ente considerato di "pubblica utilità", ma si era poi scoperto che il consorzio beneficiario riuniva grossi investitori come, appunto, il famoso campione di calcio e il suo socio, il noto banchiere e imprenditore della plastica Filipe de Botton.