Pozzecco in vista degli Europei di basket: "Sono clamorosamente carico"

Gianmarco Pozzecco è intevenuto nell'evento di presentazione delle nuove maglie della nazionale di Basket, che saranno indossate la prossima estate. Il ct è pronto per l'evento clou, ovvero gli Europei che si disputeranno tra Cipro (Italia nel girone che si giocherò Limassol), in Lettonia (Riga), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e in Lettonia (Riga) dove è in programma la fase finale: "La nostra estate in Maglia Azzurra inizierà a luglio, spero di poter avere tutto il gruppo a disposizione e con la determinazione che qualche giorno fa ha dimostrato sui Social Simone Fontecchio subito dopo aver chiuso la sua stagione NBA. Io vi posso già dire che sono clamorosamente carico in vista dell'Europeo".