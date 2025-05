America's Cup: Pirelli sarà ancora al fianco di Luna Rossa

Pirelli torna a fianco di Luna Rossa per la 38/a edizione dell'America's Cup in veste di Official Sponsor e Technical Partner, supportando il challenger italiano nello sviluppo di soluzioni tecnologiche. La nuova partnership tra Luna Rossa e Pirelli sarà incentrata sulla virtualizzazione, una metodologia messa a punto da Pirelli in Formula 1, che consente di ridurre i tempi di sviluppo, l'uso di prototipi fisici e l'impatto ambientale e che permetterà al team di prevedere anche il comportamento dei materiali - disegnati in collaborazione - sottoposti alle sollecitazioni tipiche della navigazione. Le altre aree di partnership tecnologica comprendono la modellizzazione e l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e di data management, oltre alla ricerca sui materiali innovativi, campo nel quale Pirelli ha un know-how consolidato e riconosciuto.