Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pietrangeli, Onorato: "Ambasciatore Roma, gli renderemo omaggio"

03 Dic 2025 - 20:12

"Nicola Pietrangeli non solo per Roma ma per il Paese è stata un'icona sportiva e di stile, di simpatia, anche le sue critiche hanno dimostrato sempre grande intelligenza; per tutti noi è stato anche un amico, si è occupato a Roma di sport, abbiamo potuto prendere spunto da un tennis grande che è tornato grande". Così l'assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato ha ricordato Nicola Pietrangeli, alla camera ardente al Foro Italico a Roma. "È stato un ambasciatore di Roma nel mondo, gli renderemo omaggio come è giusto che sia, per noi è una persona eterna, non ci abitueremo all'idea di non incontrarlo per le strade, agli Internazionali di tennis, è una gigantesca perdita" ha aggiunto. E su eventuali altre iniziative del Comune di Roma in suo onore, ha affermato: "Il Comune farà di sicuro ogni passo per renderlo ancora più eterno, anche per le nuove generazioni, io stesso non ero nato quando vinceva, però ho avuto la possibilità di crescere anche nel suo esempio, si deve trasmettere l'eredità di questo grande campione" ha aggiunto. 

Ultimi video

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:24
DICH AMATO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Amato: "Nessuno come Pietrangeli ha vissuto e fatto vivere il tennis come bellezza"

00:27
DICH CASINI CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Casini: "Pietrangeli è il ricordo della nostra giovinezza"

01:42
DICH FILIPPO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli molto commosso: "Era quello che voleva lui"

04:04
DICH BUONFIGLIO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Buonfiglio: "Le storie come la sua non muoiono"

00:47
DICH PETRUCCI SRV

Petrucci: "Felice di aver potuto intestare questo stadio a Nicola"

02:42
DICH CARRARO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Carraro: "Un grandissimo giocatore"

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:08
Nba: i Clippers si separano da Chris Paul, messo fuori squadra
20:12
Pietrangeli, Onorato: "Ambasciatore Roma, gli renderemo omaggio"
19:11
Pietrangeli, Casini: "È il ricordo della nostra giovinezza"
18:40
Ultimo saluto a Pietrangeli: campioni e istituzioni in chiesa
18:28
Sci, Beaver Creek: discesa maschile anticipata a giovedì