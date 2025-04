Pescara capitale del Karate con la Coppa Italia Csen

Pescara si prepara ad accogliere la Coppa Italia Karate Csen 2025, in programma domani e domenica nel Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II. L'evento, patrocinato dal Comune di Pescara su iniziativa dell'assessore allo Sport Patrizia Martelli, vedrà la partecipazione di oltre 160 società sportive e più di 2000 atleti provenienti da tutta Italia, trasformando Pescara nel punto di riferimento nazionale per il Karate e lo Sport Integrato. La manifestazione è coordinata dalla responsabile nazionale Karate Csen Delia Piralli, membro del Consiglio Nazionale del Coni, e dal maestro Massimiliano Roncato, responsabile nazionale degli ufficiali di gara Csen. Il programma: domani, gare delle cinture marroni e nere per il kata e il kumite agonistico, con sospensione alle 10 in segno di rispetto per le esequie solenni di Papa Francesco, e ripresa solo a conclusione della cerimonia funebre. Domenica 27 aprile: protagonisti i giovani e i bambini con le gare delle cinture colorate. "Accogliere la Coppa Italia Karate CSEN 2025 a Pescara è motivo di grande orgoglio - dichiara l'assessore allo Sport Patrizia Martelli -. Manifestazioni come questa confermano la nostra vocazione come Città dello Sport e rappresentano un volano straordinario per il turismo sportivo, capace di generare movimento, relazioni e valore per tutto il territorio. Ma soprattutto, eventi di questo genere raccontano la bellezza dello sport nella sua forma più autentica: agonismo, inclusione e passione. La presenza di 55 atleti diversamente abili è il cuore pulsante di questa due giorni: un messaggio potente di integrazione e rispetto che siamo fieri di sostenere".