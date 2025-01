Pentathlon moderno, raduno della Nazionale a Catania

La Nazionale italiana di Pentathlon moderno è in raduno, fino al 19 gennaio, a Catania. Sono due settimane intense di allenamento negli impianti sportivi locali per diciotto atleti in vista della nuova stagione e del quadriennio olimpico. "Siamo contenti di ospitarvi e felici che la Federazione italiana pentathlon moderno abbia scelto Catania per un collegiale - ha commentato il sindaco Enrico Trantino presentando l'iniziativa in conferenza stampa in Municipio - grazie per essere qui, vi auguro buon lavoro e di ottenere altri risultati importanti". A rappresentare la Fipm la vicepresidente Federica Bondioli, che ha sottolineato di "percepire il clima di grande serenità che caratterizza questo ritiro, anche grazie alle strutture che ci stanno ospitando". "Questo è un momento epocale per la Federazione - ha aggiunto - è il primo ritiro del nuovo quadriennio olimpico ed è sempre un bene iniziare con il piede giusto. Veniamo dallo storico bronzo di Giorgio Malan a Parigi e vogliamo tutelare i nostri atleti e supportarli al meglio per arrivare a Los Angeles 2028". "Il pentathlon moderno italiano negli ultimi anni ha avuto degli ottimi risultati e mi auguro che i pentatleti siano ancora protagonisti. - ha aggiunto Valentina Vezzali coordinatrice della scherma e del pentathlon moderno dei gruppi sportivi della Polizia - c'è un grandissimo lavoro da fare e ringrazio tutta la città, il Comune e il Cus Catania che è una bellissima realtà". "Qui a Catania siamo con 18 atleti e da qui inizia il nostro cammino - ha detto il direttore tecnico azzurro Giancarlo Duranti - grazie davvero perché, oltre al clima che ci sta favorendo, abbiamo trovato un abbraccio che ci sta consentendo di performare e lavorare con serenità e tranquillità". Catania, con l'assessore allo Sport Parisi, ha omaggiato il bronzo olimpico Giorgio Malan con l'Elefantino d'Argento: "il clima ci sta aiutando perché ci sono delle bellissime giornate, ci si allena benissimo e l'accoglienza fa la differenza", ha sottolineato il 25enne delle Fiamme Azzurre. Con lui anche la vicecampionessa mondiale e campionessa europea Alice Sotero, delle Fiamme Azzurre, che a Parigi ha disputato la sua terza Olimpiade: "riesco ad allenarmi molto bene, per me questo è un collegiale di ripresa, sto ricominciando gli allenamenti e andando avanti decideremo come andrà il resto della stagione", ha concluso l'azzurra.