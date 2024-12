Pentathlon Fipm, Bittner: "Contributo Sport e Salute premia nostro lavoro"

Merito, trasparenza e sostenibilità sono alla base dell'assegnazione delle risorse agli Organismi Sportivi per il 2025, deliberata ieri dal CdA di Sport e Salute, in piena sintonia con gli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Rispetto allo scorso anno, evidenziano da Sport e Salute, crescono del 9% le risorse complessive, anche grazie a quanto deriva dal 32% del gettito fiscale generato dal movimento sportivo e reinvestito in una logica di economia circolare. Alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno sono stati assegnati, complessivamente, 4.912.341 euro, con un aumento considerevole rispetto al 2024 (+425.294 euro, +9,48%).