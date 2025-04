Pentathlon, CdM: Aurora Tognetti centra la finale a Budapest

Aurora Tognetti non si ferma e, dopo il titolo di campionessa Italiana Senior conquistato dieci giorni fa, centra la finale nella seconda tappa della World Cup di Pentathlon Moderno, a Budapest. La pentatleta del Centro Sportivo Carabinieri, dopo l'ottavo posto nella prima tappa in Egitto a fine febbraio, punta a migliorarsi forte del titolo nazionale e di una bella semifinale. L'azzurra, infatti, ha chiuso la semifinale "A" con il miglior punteggio (1381) lo stesso dell'atleta di casa Blanka Guzi. Impegnate nella semifinale "B", hanno conquistato la finale anche la campionessa olimpica Michelle Gulyas (1390) e la vincitrice della prima tappa di World Cup Farida Khalil (1415). La finale femminile è in programma sabato 26 aprile alle 13.00 e sarà possibile seguirla in diretta sulla tv ufficiale dell'Uipm (https://uipm.tv/live/). Domani, invece, sono in programma le semifinali maschili che vedranno impegnati Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre). I due pentatleti italiani questo pomeriggio hanno affrontato il Seeding Round di scherma, valido per semifinali e finali. Micheli ha chiuso con 14 vittorie, Malan, bronzo olimpico a Parigi 2024, ha terminato con 20 vittorie. Anche le semifinali maschili saranno trasmesse live sul canale ufficiale dell'Uipm, domani a partire dalle 13.00.