Pella: "Con Coppa Regioni ciclismo femminile raggiunge parità"

Con la partenza della Strade Bianche Femminile prende ufficialmente il via, da Siena, la Coppa Italia delle Regioni femminile 2025, un'iniziativa promossa da Lega del ciclismo professionistico del presidente Roberto Pella e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta da Massimiliano Fedriga. "La Giornata Internazionale della Donna costituisce - afferma Pella in una nota - certamente un momento celebrativo del percorso di emancipazione della donna nella storia, altresì impegna tutti noi a rafforzare con azioni concrete i valori dell'equità e delle pari opportunità. Oggi daranno dimostrazione di impegno e sacrificio non comuni".