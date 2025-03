Pattinaggio, Mondiali figura: Guignard-Fabbri quarti dopo Rhythm Dance

La terza giornata dei Mondiali 2025 di pattinaggio di figura, in corso di svolgimento al TD Garden di Boston (Stati Uniti), è andata in archivio. In chiave italiana c'era attesa soprattutto attorno alla danza, che ha vissuto il primo segmento di gara. Al termine della Rhythm Dance, Charléne Guignard e Marco Fabbri si trovano in quarta posizione (83.04). La coppia azzurra è distante solamente 82 centesimi dal terzo posto, attualmente detenuto dai britannici Lilah Fear/Lewis Gibson. L'altra coppia di danza italiana impegnata, quella composta da Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, ha invece mancato la qualificazione alla danza libera, concludendo la propria avventura in 23/a posizione. Si è inoltre completata la gara femminile, dove Lara Naki Gutmann aveva conseguito il 14/o punteggio al termine dello short program. La ventiduenne trentina ha avuto il merito di scalare una posizione nel programma libero, concludendo al 13/o posto finale con il punteggio di 181.97. Per l'azzurra, si tratta del miglior risultato della carriera in una manifestazione iridata.