Pattinaggio, Lollobrigida: "Con doppio oro nuova luce sulla disciplina"

"A me piace la fatica, sono la prima che arriva e l'ultima che se ne va. Ho preso paura per alcuni problemi fisici, ma l'ostinazione mi ha consentito di arrivare alle due medaglie d'oro olimpiche. Finivo gare dove non funzionavo per i dolori, ma le stesse avversarie mi facevano coraggio. La vittoria sui 5.000 metri è speciale: sono undici giri e mezzo e riesci a pensare a tutto. Il doppio oro ha portato nuova luce sulla disciplina e questo mi rende orgogliosa, perché sappiamo che altrimenti ci si ricorda di noi soltanto ogni quattro anni". Lo ha detto la pattinatrice Francesca Lollobriga intervenendo al Festival dello sport di Trento.