Pattinaggio: Grassl e Guarino in partenza per i mondiali di Boston

L'italiano Daniel Grassl e lo spagnolo Tomas Guarino che si allenano al Palavela e al Pala Tazzoli di Torino, presso l'Ice Club Torino, sono seguiti dall'allenatore e coreografo Edoardo De Bernardis e dal suo team. I due atleti gareggeranno la settimana prossima ai Campionati mondiali di pattinaggio artistico. L'ISU World Figure Skating Championship si terrà a Boston dal 24 al 30 marzo 2025 e ospiterà 200 tra i migliori pattinatori del mondo provenienti da 50 nazioni diverse. Daniel Grassl, tesserato per le Fiamme Oro, più volte campione italiano, ha già dimostrato le sue straordinarie capacità e il suo talento in diverse competizioni nazionali e internazionali, conquistando in questa stagione il quarto posto nella Finale di Grand Prix di Grenoble e vincendo una medaglia in due tappe. E' stato anche medaglia d'argento alle recenti Universiadi di Torino. Il pattinatore presenterà un programma corto pattinato sulle note di 'Human' che il compositore Stefano Lentini ha realizzato espressamente per lui e un programma libero in cui interpreta le musiche di 'Billy Elliot'. Entrambi i programmi sono coreografati da Edoardo De Bernardis. Tomas Guarino, più volte vincitore del titolo di campione nazionale di Spagna, pattinerà un programma corto sulla colonna sonora del film 'La febbre del sabato sera', mentre per il lungo interpreterà un medley di musiche da film western. "Sono molto orgogliosa di Grassl e Guarino e di tutto il lavoro che hanno fatto insieme ai loro allenatori durante questi mesi di preparazione. Sono sicura che si impegneranno e daranno il massimo nelle gare di Boston" ha dichiarato la Presidente dell'Ice Club Torino Claudia Masoero.