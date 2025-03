Pattinaggio figura: Mondiali al via domani, undici azzurri in gara

Da mercoledì 26 marzo il TD Garden di Boston sarà teatro dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio di figura, appuntamento clou della stagione. L'Italia arriva alla quattro giorni della rassegna iridata con ben undici atleti: Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) in campo femminile, Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Nikolaj Memola (Fiamme Oro) nel settore maschile, Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) con Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico, infine Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) con Victoria Manni e Carlo Roethlisberger (Icelab) nella danza. Lo scorso anno a Montreal il movimento tricolore riuscì a conquistare una medaglia di bronzo nella danza con Guignard-Fabbri che restano, tra gli azzurri, gli atleti più accreditati per un posto sul podio seguiti da Conti-Macii tra le coppie di artistico. La concorrenza sarà ad ogni modo agguerritissima e la sfida assai ambiziosa. Quarta partecipazione in carriera per Gutmann e Grassl mentre il vice campione europeo Memola sarà invece al debutto assoluto nella competizione iridata. La competizione sarà infine particolarmente significativa perché metterà in palio gran parte delle card olimpiche di Milano Cortina 2026, con l'Italia che conserva ad ogni modo il diritto di avere a disposizione almeno un posto per ciascuna specialità in quanto paese ospitante.