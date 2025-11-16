Pattinaggio: Cdm pista lunga, doppio primato italiano a Salt Lake City

Doppio primato italiano nella seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed Skating a Salt Lake City. Il primo record è quello di - Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) nei 1500 metri maschili. Di Stefano, che ha chiuso la gara, vinta dallo statunitense Jordan Stolz, al decimo posto, ha migliorato di 74 centesimi il record stabilito da Enrico Fabris nel dicembre 2009. Nei 500 metri femminili, invece, Serena Pergher (Fiamme Oro), ha migliorato di 33 centesimi il record italiano già in suo possesso, fermando il cronometro sul 37"29. L'azzurra ha concluso ottava nella gara vinta dall'olandese Femke Kok.