Nba: Doncic spinge i Lakers, Milwaukee Bucks travolti

16 Nov 2025 - 10:00

I Los Angeles Lakers, guidati da Luka Doncic (41 punti e 9 rimbalzi) hanno colto la terza vittoria in cinque partite, sconfiggendo i Bucks (119-95). Austin Reaves ha segnato 25 punti e distribuito 8 assist, mentre Deandre Ayton ha aggiunto 20 punti e 10 rimbalzi per i Lakers. Dall'altra parte, Giannis Antetokounmpo (32 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e una stoppata) ha tenuto a galla i Bucks, ma la loro percentuale al tiro prima dell'intervallo (10 a segno su 41 tentativi) ha azzerato le possibilità di vittoria di Milwaukee. I Bucks si sono ripresi dopo l'intervallo (11 su 15 da tre punti), ma il danno ormai era fatto. In meno di 30 minuti di gioco a Charlotte, l'MVP di Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 33 punti e ha guidato i Thunder alla loro quinta vittoria consecutiva (109-96), la tredicesima in 14 partite in questa stagione. Sotto di tre punti all'intervallo, gli Hornets hanno pareggiato la partita sul 57-57, ma i Thunder hanno poi segnato un parziale di 16-1 portandosi in vantaggio di 15 punti e addirittura di 20 poco dopo. In svantaggio per gran parte della partita, i Cleveland Cavaliers hanno sconfitto i Memphis Grizzlies (108-100), grazie in gran parte a un'eccellente conclusione di Donovan Mitchell, che ha segnato 14 dei suoi 30 punti nel quarto quarto. Dopo essere stati in svantaggio di 11 punti nel terzo, i Cavs hanno dominato i Grizzlies per 32-16 nel quarto. I Grizzlies, tuttavia, hanno perso Ja Morant per infortunio, uscito dal campo dopo meno di sei minuti (7 punti) per uno stiramento al polpaccio.

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

Bolelli e Vavassori: "Settimana che ci porteremo nel cuore. Testa già alla Davis"

"In un tempo solo nostro"

Sinner, i precedenti

Il bello del tennis

Emozioni da Atp Finals

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

11:03
Automobilismo, endurance: Fuoco e Ferrari campioni della FIA GT World Cup a Macao
11:01
Sci alpino, Cdm: a Levi in testa brasiliano Braathen, fuori Vinatzer
10:11
MotoGP, Valencia: Quartararo il migliore nel warm up, quarto e quinto Bezzecchi e Di Giannantonio
10:00
Nba: Doncic spinge i Lakers, Milwaukee Bucks travolti
09:32
Pattinaggio: Cdm pista lunga, doppio primato italiano a Salt Lake City