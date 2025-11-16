Nba: Doncic spinge i Lakers, Milwaukee Bucks travolti

I Los Angeles Lakers, guidati da Luka Doncic (41 punti e 9 rimbalzi) hanno colto la terza vittoria in cinque partite, sconfiggendo i Bucks (119-95). Austin Reaves ha segnato 25 punti e distribuito 8 assist, mentre Deandre Ayton ha aggiunto 20 punti e 10 rimbalzi per i Lakers. Dall'altra parte, Giannis Antetokounmpo (32 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e una stoppata) ha tenuto a galla i Bucks, ma la loro percentuale al tiro prima dell'intervallo (10 a segno su 41 tentativi) ha azzerato le possibilità di vittoria di Milwaukee. I Bucks si sono ripresi dopo l'intervallo (11 su 15 da tre punti), ma il danno ormai era fatto. In meno di 30 minuti di gioco a Charlotte, l'MVP di Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 33 punti e ha guidato i Thunder alla loro quinta vittoria consecutiva (109-96), la tredicesima in 14 partite in questa stagione. Sotto di tre punti all'intervallo, gli Hornets hanno pareggiato la partita sul 57-57, ma i Thunder hanno poi segnato un parziale di 16-1 portandosi in vantaggio di 15 punti e addirittura di 20 poco dopo. In svantaggio per gran parte della partita, i Cleveland Cavaliers hanno sconfitto i Memphis Grizzlies (108-100), grazie in gran parte a un'eccellente conclusione di Donovan Mitchell, che ha segnato 14 dei suoi 30 punti nel quarto quarto. Dopo essere stati in svantaggio di 11 punti nel terzo, i Cavs hanno dominato i Grizzlies per 32-16 nel quarto. I Grizzlies, tuttavia, hanno perso Ja Morant per infortunio, uscito dal campo dopo meno di sei minuti (7 punti) per uno stiramento al polpaccio.