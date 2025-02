Pattinaggio, Cdm pista lunga: 2° posto team pursuit e Lollobrigida nella mass start

A Milwaukee, sede della quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo di pista lunga, l'Italia guidata dal dt e capo allenatore Maurizio Marchetto e dal tecnico Matteo Anesi ha sfoderato l'ennesima serie di grandi risultati chiudendo al meglio il fine settimana sul ghiaccio statunitense. Dopo il secondo posto di Davide Ghiotto nei 5.000 metri e la doppia medaglia di Lollobrigida tra 3.000 e 1.500, sono arrivati altri due podi nell'ultima giornata di gare. Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle), dopo essersi imposti a Nagano sul finire di novembre, si sono attestati in seconda posizione nell'appuntamento statunitense del Team Pursuit, sconfitti solamente dal terzetto padrone di casa. Con oggi, il settore maschile italiano vanta ben cinque podi consecutivi negli inseguimenti del circuito di Coppa del Mondo, cui va aggiunto il titolo mondiale della passata stagione. Si è poi distinta una volta di più Francesca Lollobrigida, al terzo podio in tre giorni grazie al secondo posto anche nella Mass Start alle spalle della sola olandese Groenewoud. Altro giro e altro podio per la 33enne romana dell'Aeronautica Militare, che ha così ha conquistato il 21° podio individuale in Coppa del Mondo. L'Italia raggiunge la doppia cifra di podi nel circuito internazionale per la seconda stagione consecutiva e per la prima volta nella storia i pattinatori azzurri hanno ottenuto ben cinque podi nel corso della stessa tappa.