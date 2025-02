Pattinaggio artistico, spazio a coppie dello stesso sesso

Basta a vincoli troppi rigidi e regole che non sono più al passo con i tempi. Nel pattinaggio di figura, che una volta si chiamava artistico, è ora di dare spazio a coppie dello stesso sesso. A portare avanti questa crociata sono due icone di questo sport, Gabriella Papadakis e Madison Hubbell, autentiche attiviste del ghiaccio esibitesi assieme in una toccante performance all' 'Art on Ice Gala' in Svizzera. Più che una semplice dimostrazione di talento, il loro spettacolo è stato una dichiarazione di intenti: lo sport deve evolversi per consentire a coppie dello stesso sesso di competere. Così Papadakis, 29enne francese oro olimpico (in coppia con Guillaume Cizeron) a Pechino '22 e argento a PyeongChang '18, e Hubbell, oro a squadre con gli Usa nel 2022, hanno deciso di sfidare la tradizione e sostenere l'inclusione delle coppie dello stesso sesso nelle competizioni ufficiali. Per ora le loro idee si scontrano con la realtà che il pattinaggio di figura rimane una disciplina profondamente tradizionale, con gare di danza sul ghiaccio e di coppia rigorosamente regolamentate per includere solo coppie uomo-donna. Tuttavia, nel 2022, 'Skate Canada' è diventata la prima federazione a consentire a binomi dello stesso sesso di competere a livello nazionale, una decisione storica che potrebbe aprire la strada ad altri paesi per seguire questo esempio di inclusione e, alla fine, per un cambiamento a livello internazionale. Finora, l'International Skating Union (Isu) non ha mostrato alcuna intenzione di voler rivedere i propri regolamenti, ma la pressione sta aumentando. Se più federazioni nazionali seguiranno l'esempio di Skate Canada, vedere coppie dello stesso sesso nel pattinaggio artistico delle Olimpiadi potrebbe non essere una realtà così lontana.