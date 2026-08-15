Europei nuoto: Italia in finale 4x200 sl mista, avanti Pilato, Razzetti e Ceccon

Un pass per la finale ottenuto dalla 4x200 stile libero mixed, nove per le semifinali e due primati personali nella penultima sessione di batterie dei XXXVIII campionati europei di Parigi. Sarà un pomeriggio tutto da vivere, dalle 18.30 perché Alberto Razzetti nei 200 farfalla, Sara Curtis nei 50 stile libero, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Anita Gastaldi nei 200 misti e Luca De Tullio nei 1500 sl proveranno ad arricchire un medagliere già giunto a quota undici (4-2-5) dopo l'oro di Simona Quadarella nei 1500 stile libero e il bronzo della 4x100 sl mixed arrivati nella serata di venerdì. Apertura con le batterie dei 50 stile libero che promuovono i giovani Giovanni Guatti e Lorenzo Ballarati, entrambi autori del primato personale e rispettivamente del sesto e tredicesimo tempo. Il 23enne friuliano ma toscano d'adozione - tesserato per RN Florentia, allenato da Paolo Palchetti e laureatosi da poco in Ingegneria gestionale - tocca in 21"82, togliendo quindici centesimi al 21"97 siglato al 62esimo Settecolli IP lo scorso giugno; molto bene anche il 20enne romano di Civitavecchia - tesserato per Carabinieri e CC Aniene, seguito da Fabio De Santis e oro agli eurojrs di Belgrado 2023 - che scende per la prima volta in carriera sotto i ventidue secondi, chiude in 21"95 e depenna il 22"05 stampato agli ultimi Assoluti Unipol di Riccione. Nella lotta interna paga pegno Leonardo Deplano (Esercito/CC Aniene) sedicesimo, ma terzo tra gli italiani, in 22"04; più distante Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) in 22"42. Il più veloce è l'ucraino Nikita Sheremet in 21"56. Paola Borrelli e Giada Alzetta si qualificano alla semifinale dei 200 farfalla. La 21enne meneghina e detentrice della miglior prestazione italiana in tessuto (2'07"47) - tesserata per Fiamme Gialle ed In Sport Rane Rosse, seguita da Riccardo Bianchessi - nuota in 2'08"69, con un passaggio super in 1'00"69 e un ultimo cinquanta da grande sprinter in 33"94, per il secondo crono preceduta solamente dalla danese e campionessa europea Helena Bach in 2'08"42; cinque posizioni più giù viaggia la 19enne di Pordenone - tesserata per Leosport, allenata al centro federale di Verona da Alberto Burlina, sesta nei 400 misti - in 2'11"46. Basta un'accelerazione negli ultimi quindici metri al campione olimpico e primatista del mondo (51"60) Thomas Ceccon per accedere al secondo turno dei 100 dorso. Il 25enne di Schio e bronzo nei 200 e con la 4x100 sl mixed - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, seguito da Alberto Burlina - è ottavo in 53"51. Davanti c'è il greco e campione europeo Apostolos Christou in 52"73, seguito dal transalpino Mewen Tomac in 52"94. Semaforo rosso per Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) in 54"58, Francesco Lazzari (Fiamme Oro/Sport Club Ispra) in 54"72 e Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) in 55"17.