Europei nuoto: Italia in finale 4x200 sl mista, avanti Pilato, Razzetti e Ceccon

Un pass per la finale ottenuto dalla 4x200 stile libero mixed, nove per le semifinali e due primati personali nella penultima sessione di batterie dei XXXVIII campionati europei di Parigi. Sarà un pomeriggio tutto da vivere, dalle 18.30 perché Alberto Razzetti nei 200 farfalla, Sara Curtis nei 50 stile libero, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Anita Gastaldi nei 200 misti e Luca De Tullio nei 1500 sl proveranno ad arricchire un medagliere già giunto a quota undici (4-2-5) dopo l'oro di Simona Quadarella nei 1500 stile libero e il bronzo della 4x100 sl mixed arrivati nella serata di venerdì. Apertura con le batterie dei 50 stile libero che promuovono i giovani Giovanni Guatti e Lorenzo Ballarati, entrambi autori del primato personale e rispettivamente del sesto e tredicesimo tempo. Il 23enne friuliano ma toscano d'adozione - tesserato per RN Florentia, allenato da Paolo Palchetti e laureatosi da poco in Ingegneria gestionale - tocca in 21"82, togliendo quindici centesimi al 21"97 siglato al 62esimo Settecolli IP lo scorso giugno; molto bene anche il 20enne romano di Civitavecchia - tesserato per Carabinieri e CC Aniene, seguito da Fabio De Santis e oro agli eurojrs di Belgrado 2023 - che scende per la prima volta in carriera sotto i ventidue secondi, chiude in 21"95 e depenna il 22"05 stampato agli ultimi Assoluti Unipol di Riccione. Nella lotta interna paga pegno Leonardo Deplano (Esercito/CC Aniene) sedicesimo, ma terzo tra gli italiani, in 22"04; più distante Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) in 22"42. Il più veloce è l'ucraino Nikita Sheremet in 21"56. Paola Borrelli e Giada Alzetta si qualificano alla semifinale dei 200 farfalla. La 21enne meneghina e detentrice della miglior prestazione italiana in tessuto (2'07"47) - tesserata per Fiamme Gialle ed In Sport Rane Rosse, seguita da Riccardo Bianchessi - nuota in 2'08"69, con un passaggio super in 1'00"69 e un ultimo cinquanta da grande sprinter in 33"94, per il secondo crono preceduta solamente dalla danese e campionessa europea Helena Bach in 2'08"42; cinque posizioni più giù viaggia la 19enne di Pordenone - tesserata per Leosport, allenata al centro federale di Verona da Alberto Burlina, sesta nei 400 misti - in 2'11"46. Basta un'accelerazione negli ultimi quindici metri al campione olimpico e primatista del mondo (51"60) Thomas Ceccon per accedere al secondo turno dei 100 dorso. Il 25enne di Schio e bronzo nei 200 e con la 4x100 sl mixed - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, seguito da Alberto Burlina - è ottavo in 53"51. Davanti c'è il greco e campione europeo Apostolos Christou in 52"73, seguito dal transalpino Mewen Tomac in 52"94. Semaforo rosso per Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) in 54"58, Francesco Lazzari (Fiamme Oro/Sport Club Ispra) in 54"72 e Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) in 55"17.
Tre azzurre per due posti nei 50 rana. In semifinale li occupano il bronzo nella doppia distanza Benedetta Pilato e Anita Bottazzo. La 21enne tarantina e primatista italiana (29"30) - tesserata per CC Aniene, allenata dallo scorso settembre a Roma da Mirko Nozzolillo, mai scesa dal podio iridato dall'edizione di Gwangju 2019 - vola con il miglior riscontro cronometrico in 29"86 ed unica a scendere sotto i 30". Sul pezzo anche la 23enne di Oderzo - tesserata per Fiamme Gialle ed Imolanuoto, seguita in Florida da Annie Lazor e quarta ai Mondiali di Singapore 2025 - brillante settima in 30"58. Mastica amaro, invece, Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) nona in 30"61. Terzo crono per la campionessa del mondo e primatista del mondo (29"16) Ruta Meilutyte in 30"21, preceduta anche dalla finlandese Veera Kivirinta in 30"17.
Percorso netto degli azzurri nei 200 misti con Jacopo Barbotti e il primatista italiano (1'56"31) Alberto Razzetti - impegnato nel pomeriggio anche nella finale dei 200 farfalla. Entrambi accedono alle semifinali con il settimo e il quindicesimo tempo. Il 20enne milanese - tesserato per CC Aniene e preparato da Giorgio Guglielmi - nuota in 1'58"79 la seconda prestazione personale di sempre, poco più di un secondo più lento dell'1'57"75 registrato agli Assoluti ad aprile; il 27enne di Sestri Levante, argento nella doppia distanza - tesserato per Fiamme Gialle e My Sport, seguito al centro federale di Livorno da Stefano Franceschi - tocca in 1'59"80. Comanda il britannico e argento olimpico Duncan Scott in 1'57"51. In chiusura di mattinata Filippo Megli (1'46"95), Marco De Tullio (1'47"04), Matilde Biagiotti (1'59"95) e Anna Chiara Mascolo (1'58"56) qualificano la staffetta 4x200 stile libero alla finale. Gli azzurri nuotano il quarto riscontro cronometrico, preceduti da Gran Bretagna in 7'31"39, Lituania in 7'31"97 e Germania in 7'32"07.