Pallavolo: Nations League, le azzurre superano la Serbia al quinto set

L'Italia di Julio Velasco prosegue l'ottimo percorso in Volleyball Nations League e alla PhilSport Arena di Pasig City (Filippine) batte anche la Serbia per 3-2 (25-14; 25-15; 18-25; 21-25; 15-12), conquistando il quinto successo nei sei match fin qui disputati nella fase intercontinentale. Dopo una prestazione solida e di qualità nei primi due set, nei seguenti due le azzurre perdono un po' il filo, prima di riprendersi poi nel tiebreak decisivo. Top scorer italiana è Fahr con 18 punti, seguita da Obossa con 16, da Nwakalor con 13 e da Antropova con 12. Messe alle spalle le due partite di fila contro Repubblica Ceca (vinta 3-0) e Serbia, le azzurre potranno godere di un giorno di riposto prima degli ultimi due impegni della sessione con Stati Uniti (20 giugno alle ore 10:00 italiane) e Giappone (21 giugno alle ore 14:00 italiane).