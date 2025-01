Pallavolo, la Coppa Italia torna a Bologna il 25 e 26 gennaio

L'atto conclusivo della Coppa Italia di Superlega torna a Bologna per la settima volta consecutiva, riportando il grande volley all'ombra delle Due Torri per la nona volta nelle ultime dieci stagioni. La Final Four si terrà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 25 e 26 gennaio. Ad affrontarsi saranno le quattro vincitrici dei quarti di finale, andati in scena il 29 e 30 dicembre. Apriranno le danze, sabato 25 alle 15.30, i campioni in carica di Perugia che se la vedranno con Verona. A seguire scenderanno in campo Trentino e Civitanova, in una riedizione della semifinale del Mondiale per Club vista a dicembre. Le vincenti scenderanno in campo per il titolo domenica 26 alle 15.15. Previste alcune modifiche regolamentari per diminuire i tempi morti delle partite: la più importante, già vista in passato, riguarda l'introduzione del timer di 15 secondi tra la fine di un'azione e la battuta successiva. "Siamo uno sport molto affettuoso, però gli abbracci portano via 6-7 secondi per ogni azione. A fine partita abbiamo 15-20 minuti di abbracci", ha spiegato il presidente della Legavolley Massimo Righi in conferenza stampa a Bologna. Il cambio campo avverrà solo dopo i primi due set e, per ogni set, ciascun allenatore potrà chiamare un solo time out. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche l'assessora regionale al turismo, commercio e sport Roberta Frisoni, l'assessora allo sport e bilancio del Comune di Bologna Roberta Li Calzi e il presidente del Comitato territoriale Fipav Emilia-Romagna Silvano Brusori. "Attraverso manifestazioni come questa possiamo raggiungere un duplice obiettivo: coinvolgere e avvicinare le cittadine e i cittadini alle pratiche sportive e offrire ai territori l'occasione di valorizzare le città come mete turistiche a tutto tondo", ha detto Frisoni.